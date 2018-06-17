Азов на грани: зачем Порошенко нужен морской бой

Украина провоцирует военные столкновения в акватории Азовского моря. Москва же пытается объяснить Киеву, к чему они приведут.

Приплыли

Пессимисты оказались неправы — Петр Порошенко не начал полномасштабную войну на Донбассе в день открытия чемпионата мира. Сложно сказать, что повлияло на такое решение украинского руководства — здравый смысл или слова Владимира Путина о том, что такого рода наступление повлечет за собой крайне неприятные последствия для украинской государственности в целом. Однако расслабляться никому не стоит — впереди еще недели чемпионата (в ходе которого, по мнению некоторых, возможности России отвечать на провокации силой будут ограничены политическими моментами), а у Украины есть новая цель в лице акватории Азовского моря.

Ситуация там действительно обострилась. После того, как Киев осуществил пиратский захват российского рыболовного траулера "Норд", взял в заложники экипаж и конфисковал судно, Москва стала обеспечивать безопасность акватории Азовского моря совсем на другом уровне. С мая российские пограничники досматривают украинские суда, проходящие через принадлежащий РФ Керченский пролив (а он теперь российский, ибо оба его берега являются территориями России), а корабли Азовской флотилии усилили борьбу с украинскими браконьерами. Ибо если Киев не понимает какие-то моменты по-хорошему, то будет понимать по-плохому.

В ответ на Украине началась патриотическая истерика. Действия российских пограничников назвали "блокировкой Мариупольского и Бердянского портов, актом агрессии" и призывают ответить. Некоторые предлагают весьма креативные варианты. Так, одно из решений — прорыть канал вдоль границы с Крымом , что не только превратит полуостров в остров, но и позволит Украине иметь свой выход в Азовское море. Идею, безусловно, одобрят майданные патриоты — потомки великих черноморских копателей — и украинские олигархи (которые уже разворовали средства, выделенные на оборонный вал вдоль границ с России, и мечтают о новом мегапроекте), однако проблемы она не решит. Просто потому, что канал с большой долей вероятности построен не будет.

Пробивают дно

Впрочем, есть и более приземленные предложения — воевать. "Ситуация, когда украинские структуры закрывали глаза на фактический конфликт на море из-за аннексии Крыма, не может продолжаться вечно. Логика событий говорит о том, что эскалация неизбежна", — говорит "постоянный представитель президента Украины в Крыму" (есть такая должность для тех, кто хочет получать деньги за ничегонеделанье) Борис Бабин . Причем в Киеве подчеркивают — речь пойдет не о наступлении украинских сил, а об акте защиты от российской агрессии. Причем не только в самом Азовском море.

Так, бывший замначальника Генштаба Украины Игорь Романенко считает, что Москва вынашивает агрессивные планы — по его словам, Кремль не оставил мысли пробить сухопутный коридор в Крым, а также захватить сопредельные территории Украины. "Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется", — говорит он. Либо, по другим версиям с Незалежной, Россия стремится угрозой применения силы заставить Украину разблокировать поставку воды в Крым.

С кем воевать?

Под этим предлогом украинские власти уже наращивают группировку в районе Азовского моря. В Москве к этим усилиям относятся с долей иронии. Во-первых, потому, что считают их откровенно пропагандистским шагом. "Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией", — считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . Ну и, естественно, на публику украинскую — идущую президентскую кампанию на Украине никто не отменял. Во-вторых, российские эксперты уверяют, что у Киева элементарно нет сил для нормальных наступательных действий. "А с кем там в Азовском море воевать? У них там 18 малых кораблей мариупольского отряда. Из них только один приличный", — поясняет контр-адмирал запаса ВМФ России Владимир Богдашин. Один приличный корабль против российской группировки (недавно усиленной малыми ракетными кораблями) погоды не сделает и войны не выиграет.

Однако не стоит забывать, что Киеву не нужна военная победа в локальном конфликте, ему нужно лишь обострение само по себе. Теракт или локальный удар — любой из этих шагов поднимет рейтинг Порошенко в рядах украинских профессиональных патриотов и станет ударом по российскому имиджу.

Поэтому единственный вариант не допустить украинской провокации — четко донести до Киева мысль о том, что (как и в случае с Донбассом) наступательные операции украинской армии повлекут за собой серьезные проблемы для украинской же государственности. По мнению Руслана Бальбека, "ничто не заставит Россию в случае агрессии со стороны Киева сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии". Может, хоть такой язык в Киеве поймут.

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