Женщина с косой хочет стать канцлером Украины

У Тимошенко — острый дефицит идей

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов отметил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагает общественности тезисы, с которыми выступала несколько лет назад

Глава парламентской фракции провела Всеукраинский форум «Новый курс Украины», на котором затронула такие темы, как установление мира в стране, возврат контроля над Крымом и Донбассом, защита участников боевых действий на юго-востоке Украины , выстраивание системы самоуправления, восстановление национальной экономики. Однако чёткого представления о программе Юлии Тимошенко так и не сложилось.

Некоторые тезисы политика в интервью изданию Ukraina.ru прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

«Надо думать о Донбассе не как об оккупированную территорию, а как об украинской земле. Надо думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временное пристанище на неоккупированной территории. Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным»

Тимошенко не хочет развивать перед выборами националистическую тему. Я не скажу, что это работает ей в минус. Украина перевела конфликт в удобный для себя формат: в тех рамках, в которых он сегодня ведётся, общество не сильно страдает, а понимает, что на востоке страны есть война и хорошо, если бы её не было, но это людей не задевает, за исключением тех, чьи родственники в нём участвуют. Люди в основном не связывают состояние экономики с ситуацией в Донбассе. Не думаю, что Тимошенко на этом потеряет рейтинг. С 2014 года с точки зрения Украины произошла постепенная динамика в развитии конфликта.

«Поскольку Конституция Украины далека от идеала, то следует разработать новый общественный договор. И первым шагом должно стать создание Всеукраинских общественных ассоциаций»

У Тимошенко часто звучит идея о вовлечении общества, о духовности, с которой начиналась её программа «Украинский прорыв». Когда она была премьер-министром, этот тезис не был реализован.

Общественный договор в известном смысле — это Конституция. Однако Тимошенко говорит не о новой Конституции, а об участии общества в принятии решений.

«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа. Главная задача парламентской республики — убрать дуализм власти, потому что рано или поздно президент теряет власть над большинством и не может принимать важные государственные решения» На Украине сложилась такая система, что выступать от имени общества, скорее всего, будут только группировка С14 и подобные организации. Кто победил в конкурсе в Общественный совет НАБУ?— С14

Я думаю, это просто удобная фишка перед выборами. Тимошенко упрекают в тоталитаризме, а она хочет показать, что не стремится к абсолютной власти. Тем более, когда она была премьером, высказывала эту идею. Думаю, что в парламентской республике она станет премьер-министром с полномочиями немецкого канцлера, а президент будет декоративной фигурой.

Если она проиграет выборы, эти идея становится не интересной, потому что близость между парламентскими и президентскими выборами исключает реванш проигравшего на выборах главы государства стать первым на выборах парламента — слишком маленький временной интервал. Если Тимошенко станет президентом, эта идея, скорее всего, будет похоронена. Впереди парламентские выборы, на который «Батькивщина» будет иметь бонус в результате её победы, у президента ещё будет кредит доверия, поэтому часть общества переориентируется на «Батькивщину» ещё больше.

Менять Конституцию даже юридически невозможно на этом предвыборном сроке. Если быть совсем последовательным, то такой вариант означает, что выбирают новый парламент, потом придумывают новую Конституцию, проходят парламентские выборы, где Тимошенко идёт как кандидат в канцлеры. Однако эта процедура будет не быстрой, а главным будет вопрос заключается в рейтинге, который сохранит её партия, ведь никто не хочет рисковать реальными полномочиями, поэтому я бы не стал относиться к этой идее серьёзно — ей надо показать, что она не собирается менять систему власти в сторону президента, с её стороны стремления к диктатуре нет.

«Выборы в Раду должны проходить в два тура: в первом проходной барьер опускается до 2%, и две партии, набравшие большее количество голосов, выходят во второй тур. Партия, которая набирает абсолютное большинство голосов, становится правящей и получает большинство в 226 голосов»

Это лучше, чем предложение Бориса Колесникова , который предлагает отдать победившей партии простое большинство мест в парламенте вне зависимости от процента голосов. Такая система выборов действует во Франции на региональных выборах, чтобы не допускать к власти и минимизировать влияние «Национального фронта», но там отсекаются партии с наименьшим количеством голосов, но модель близка.

Я не считаю, что Украине нужна такая модель. Ей нужно, чтобы политики научились договариваться друг с другом, нужна культура политического компромисса. Предложенная модель гарантирует, что победитель получает всё, а культура компромисса развиваться не будет.

Тимошенко высказывается традиционно те же самые тезисы, которые высказывала много лет назад, про ту же канцлерскую модель, которые остались не реализованными, резюмировал Попов.