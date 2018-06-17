В Киеве националисты подрались с геями

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В Киеве перед началом «Марша равенства» полиция задержала 56 националистов 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Киева задержала 56 националистов, пытавшихся помешать проведению в городе "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
"Примерно в шесть часов группа лиц, а это более 150 человек, вышла на перекресток улицы Владимирская — бульвар Тараса Шевченко и перекрыла дорогу на маршруте движения "Марша равенства". С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги", — сообщили в нацполиции Киева.
В ведомстве уточнили, что националисты применили газовые баллончики, после чего были задержаны 28 человек.
Позднее возле киевского отеля "Опера" произошла стычка между активистами и участниками марша, в результате которой правоохранители задержали около 20 человек.
Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек.
По предварительным данным, в сегодняшнем "Марше равенства" в Киеве планирует принять участие около 5 тыс. человек. Предыдущие подобные акции в поддержку ЛГБТ-сообщества на Украине сопровождались провокациями и стычками с националистами.
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Комментарии60  Ещё 15 источников 
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