«Амнистия топ-коррупционеров Украины»: как Киев решил перехитрить МВФ

В опубликованном 13 июня тексте закона «О Высшем антикоррупционном суде Украины» появилась правка, которой не было в проекте решения. Согласно нововведению, все, против кого возбуждены дела до начала работы этой инстанции, смогут опротестовывать её вердикт в суде общей юрисдикции. Эксперты украинского Центра противодействия коррупции назвали данную норму «амнистией топ-коррупционерам Украины ». К тому же она нарушает договорённости с зарубежными партнёрами страны. По словам российских политологов, киевские власти хотят таким образом «в очередной раз обмануть МВФ ». Сработает ли эта уловка, выяснял RT.

В официальном издании Верховной рады — газете «Голос Украины» 13 июня опубликован законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде страны. Однако в законе появилась неожиданная правка, которая практически гарантирует «амнистию всем топ-коррупционерам страны, чьи дела уже находятся в судах», и тем, против кого они будут заведены в ближайшее время, говорится в сообщении украинского Центра противодействия коррупции, появившемся на сайте организации вскоре после обнародования документа.

Эксперты Центра поясняют: в одной из норм закона написано, что решения по всем делам о коррупции, открытым НАБУ до начала работы нового судебного органа, можно обжаловать в суде общей юрисдикции. А это значит, что «дела одиозных топ-чиновников Украины будут „слиты“.

При этом, согласно договорённостям с зарубежными партнёрами, такие апелляции должны были рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Кроме того, добавляют эксперты Центра, данная норма означает, что ближайшие приговоры в отношении „топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше чем через 2—3 года“. По их мнению, минимум полгода займёт создание самого Антикоррупционного суда и ещё 1,5—2 года уйдёт на рассмотрение первых дел.

»Эта фальсификация»

«Суды общей юрисдикции не самостоятельны, и даже украинские СМИ неоднократно писали, что они подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Сам Грановский публично это опровергает», — отмечает источник RT в партии «Народный фронт».

По его словам, теперь все высшие должностные лица смогут избежать ответственности, поскольку при апелляции суды общей юрисдикции будут выносить оправдательные решения.

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«Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель Правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артёмом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация демонстрирует, как топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», — пишет нардеп.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает, что речь идёт «об изменении предыдущих договорённостей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием».

Напомним, закон был утверждён депутатами во втором чтении 7 июня этого года, затем подписан главой парламента Андреем Парубием, а 11 июня — президентом Петром Порошенко.

«Сегодня, в этот исторический день — годовщину «безвиза» (11 июня. — RT), подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде». Это — ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!» — написал Порошенко в своём Twitter.

Закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины» вступает в силу с 14 июня.

«Процесс затягивается»

Напомним, законопроект об Антикоррупционном суде был разработан и внесён в парламент под давлением МВФ и западных кураторов Киева. Фонд отказался выделять стране пятый транш помощи на сумму $1,9 млрд без нового судебного органа, который должен рассматривать дела против топ-чиновников Украины, и повышения платы за газ для населения примерно на 70%. Верховная рада пока выполнила первый пункт, но подошла к этому вопросу формально.

«Новый орган не появится без утверждения ещё одного, технического законопроекта — о создании самого суда. Он пока даже не зарегистрирован в Верховной раде. После этого документ должны обсудить и утвердить в депутатских комиссиях, правительстве и только потом дважды рассмотреть в сессионном зале. Понятно, что процесс затягивается и до конца года никакого законопроекта не будет», — сообщил источник RT в партии «Батькивщина».

По его словам, западные партнёры Украины верят в начало процесса по созданию суда и поэтому готовы выделять деньги. Так, 13 июня Европарламент проголосовал за предоставление Украине €1 млрд финансовой помощи.

«Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!» — написал Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.

Однако на сайте Европарламента отмечается, что Киев получит деньги при условии, что Антикоррупционный суд начнёт действовать до начала выплат.

«Депутаты Европарламента настаивают на том, что выделение кредита зависит от эффективности борьбы с коррупцией, и в частности создания специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — указывается в сообщении.

Если украинские власти не достигнут прогресса в вопросе борьбы с коррупцией и создания суда, то выделение средств может быть приостановлено или прекращено.

«В очередной раз обмануть МВФ»

НАБУ уже подготовило к рассмотрению дела о коррупции против 130 топ-чиновников, написал в своей колонке в « Украинской правде » депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем . Однако делопроизводство против них в скором времени могут закрыть.

Мы долго думали о том, как обойти эту норму, заявил в интервью RT источник в партии «Народный фронт».

«МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнёрами, если их завтра могут задержать?» — говорит он.

Собеседник RT считает, что фонд предоставит Украине кредит, поскольку «увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и не важно, что всё это — имитация».

Нынешние киевские власти можно понять: они не хотят дамоклова меча над своей головой, отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин

«Они хотят затянуть процесс, в очередной раз обмануть МВФ. Но представителей фонда не так легко обмануть — они прекрасно знают, с кем имеют дело, и уже неоднократно указывали киевским властям на несоблюдение условий договорённостей», — заявил эксперт.

Андрей Суздальцев. Однако даже в этой ситуации МВФ не допустит дефолта Украины, считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ