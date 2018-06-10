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Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики
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Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Украинский и российский политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета, об этом сказано в проекте решения облсовета.
«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М. Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“, — передает УНИАН текст проекта решения.
Напомним, в конце марта 2017 года Гайдар стала внештатным советником Порошенко. До этого она была советником тогда еще одесского губернатора Михаила Саакашвили, а перед этим — советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.
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