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Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
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Порошенко поймал мощный сигнал «семерки» 

Вести.Ru 1 час назад
За мощный "сигнал" поддержки поблагодарил глав стран G7 украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.
По окончании состоявшегося накануне в Шарлевуа (Канада) саммита "большой семерки" премьер-министр Англии Тереза Мэй заявила о том, что страны "большой семерки" готовы принять новые меры в отношении Российской Федерации, если понадобится.
Порошенко поприветствовал месседж Кремлю, требующий придерживаться норм международного права. России следует избавиться от иллюзий и вернуть Крым Украине, кроме того, прекратить агрессию в Донбассе, написал глава Украины.
Иначе цена для Москвы за ее вмешательство в дела других государств будет только расти.
Кризис в отношениях России и западных стран начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Крым после референдума присоединился к России, Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции.
Москва отреагировала симметрично, подчеркнув, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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Комментарии44  Ещё 9 источников 
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