Порошенко «померещилась» поддержка от Запада

За мощный "сигнал" поддержки поблагодарил глав стран G7 украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.
По окончании состоявшегося накануне в Шарлевуа (Канада) саммита "большой семерки" премьер-министр Англии Тереза Мэй заявила о том, что страны "большой семерки" готовы принять новые меры в отношении Российской Федерации, если понадобится.
Порошенко поприветствовал месседж Кремлю, требующий придерживаться норм международного права. России следует избавиться от иллюзий и вернуть Крым Украине, кроме того, прекратить агрессию в Донбассе, написал глава Украины.
Иначе цена для Москвы за ее вмешательство в дела других государств будет только расти.
Кризис в отношениях России и западных стран начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Крым после референдума присоединился к России, Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции.
Москва отреагировала симметрично, подчеркнув, что не является стороной внутриукраинского конфликта.