Порошенко «померещилась» поддержка от Запада

Порошенко поймал мощный сигнал «семерки»

За мощный "сигнал" поддержки поблагодарил глав стран G7 украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко поприветствовал месседж Кремлю, требующий придерживаться норм международного права. России следует избавиться от иллюзий и вернуть Крым Украине , кроме того, прекратить агрессию в Донбассе, написал глава Украины.

Иначе цена для Москвы за ее вмешательство в дела других государств будет только расти.

Кризис в отношениях России и западных стран начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Крым после референдума присоединился к России, Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции.

Москва отреагировала симметрично, подчеркнув, что не является стороной внутриукраинского конфликта.