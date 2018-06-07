У Вышинского нашли пистолет и $200 тысяч 

СБУ обнаружила в банковской ячейке Кирилла Вышинского 200 тысяч долларов, пистолет и трудовой договор с МИА «Россия сегодня». Об этом говорится в сообщении СБУ.
«Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия сегодня" на руководство представительством на территории Украины», — говорится в сообщении.
Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая по обвинению в госизмене. После задержания Вышинский был этапирован в Херсон, где суд дал разрешение на его арест сроком на 60 дней без права внесения залога.