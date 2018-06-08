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На Украине нашли газ
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На Украине нашли газ 

Рамблер 1 час назад
Под Харьковом открыли месторождение газа с запасами как минимум в 200 миллионов кубометров топлива. Об этом сообщается на сайте компании «Укргаздобыча».
Представители предприятия подчеркнули, что месторождение было найдено «в рекордно короткие сроки» — через 1,5 года после начала разведки. Его перспективные ресурсы оцениваются в два миллиарда кубометров газа.
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Специальное разрешение, которое выдали «Укргаздобыче», позволяет проводить геологическое изучение в течение пяти лет с возможностью продлить сроки разведки еще на пять лет.
В конце 2016 года на Украине заявили о найденном возле острова Змеиный месторождении газа. При этом СМИ писали, что об этом месторождении было известно еще 30 лет назад. Запасы газа там составляют около 40 миллиардов кубометров. Количество топлива, необходимое стране для отопительного сезона 2016-2017 годов, оценивали в 17 миллиардов кубометров.
Комментарии99  Ещё 6 источников 
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