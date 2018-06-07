Ещё
Украина подсчитала убытки от Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина подсчитала убытки от Крымского моста 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Советник главы "Укравтодора" и бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава оценил финансовые потери страны от эксплуатации Крымского моста.
Как заявил чиновник изданию "Апостроф", при подсчетах украинских потерь необходимо избегать политических заявлений.
"500 миллионов гривен — это 20 миллионов долларов. Это более-менее та сумма, которую можно как-то оправдать. Когда говорят о миллиардах и при этом не уточняют период, то, очевидно, это политизированные суммы", — считает Кава.
При этом, по его словам, мост через Керчеснкий пролив открывает новые перспективы для железнодорожной отрасли Украины. Те грузы, которые ранее отправлялись из Мариупольского порта, теперь будут перевозиться поездами в порты на Черном море. Чиновник добавил, что проблему следует рассматривать комплексно, так как "большой вопрос для экономики Украины, где плюс будет, а где минус".
Ранее министр инфраструктуры страны Владимир Омелян говорил о том, что убытки от переправы исчисляются "десятками миллионов гривен".
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
РИА Новости: последние новости
Киселев считает, что Киев рисует Вышинскому образ комиссара с наганом В СБУ заявили, что у Вышинского нашли $200 тысяч и пистолет В Киеве рассказали о преимуществах Крымского моста для России
Комментарии6  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»204
Правительство определилось с пенсионным возрастом1290
Киев заявил о «бегстве» российского корабля107
Путин призвал чиновников к ответу34
«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу75
Видео
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение