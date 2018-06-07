Украина подсчитала убытки от Крымского моста

Советник главы "Укравтодора" и бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава оценил финансовые потери страны от эксплуатации Крымского моста.

Как заявил чиновник изданию "Апостроф", при подсчетах украинских потерь необходимо избегать политических заявлений.

"500 миллионов гривен — это 20 миллионов долларов. Это более-менее та сумма, которую можно как-то оправдать. Когда говорят о миллиардах и при этом не уточняют период, то, очевидно, это политизированные суммы", — считает Кава.

При этом, по его словам, мост через Керчеснкий пролив открывает новые перспективы для железнодорожной отрасли Украины. Те грузы, которые ранее отправлялись из Мариупольского порта, теперь будут перевозиться поездами в порты на Черном море. Чиновник добавил, что проблему следует рассматривать комплексно, так как "большой вопрос для экономики Украины, где плюс будет, а где минус".

Ранее министр инфраструктуры страны Владимир Омелян говорил о том, что убытки от переправы исчисляются "десятками миллионов гривен".