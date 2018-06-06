Украина избежала наказания за MH17

Власти Нидерландов не нашли доказательств, которые позволили бы наказать Украину за катастрофу MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД депутатам.

Министр заявил, что ни отчет Объединенной следственной группы (JIT), ни открытые источники не содержат юридических оснований, позволяющих наказать Украину, не закрывшую небо для полетов на время боевых действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Украина «как минимум несет ответственность за то, что не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта».

По мнению российского лидера, Киев нарушил правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Куала-Лумпур Летевший из Амстердама Boeing 777 (рейс MH17) упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.