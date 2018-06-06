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Украина избежала наказания за MH17
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Украина избежала наказания за MH17 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Нидерландов не нашли доказательств, которые позволили бы наказать Украину за катастрофу MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД депутатам.
Министр заявил, что ни отчет Объединенной следственной группы (JIT), ни открытые источники не содержат юридических оснований, позволяющих наказать Украину, не закрывшую небо для полетов на время боевых действий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Украина «как минимум несет ответственность за то, что не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта».
По мнению российского лидера, Киев нарушил правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 (рейс MH17) упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.
В мае 2018-го в JIT заявили, что авиалайнер сбили из «Бука», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию. В Минобороны РФ заявили, что «Буки» из России никогда не появлялись на Украине.
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