Остап Семерак: 99% мусорных свалок не соответствуют экологическим нормам

«Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от Советского Союза, привела к появлению тысячи свалок, 99% которых не соответствуют современным экологическим требованиям», — такое заявление министр экологии и природных ресурсов Остапа Семерака сделал на проходящей сегодня в Киеве конференции «Новая политика управления отходами — основа экономики замкнутого цикла».

Он отметил, что за все время независимости страна жила без понимания, что делать с отходами.

Он акцентировал внимание, что только менее 3% отходов в Украине идут на переработку и используются повторно. Но правительство разработало амбициозную Стратегию обращения с отходами, которая предполагает переработку не менее 70% отходов.

Однако директор Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алена Колтик считает, что в стране мощностей для переработки мусора намного больше, чем заготавливается вторичного сырья. Поэтому для эффективной работы предприятий по переработке вторсырье завозят из других стран, в том числе и макулатуру из России

По словам специалиста, в прошлом году Украина импортировала 400 тысяч тонн вторичного сырья на сумму $85,3 млн Переработчики мусора утверждают, что все эти деньги могли бы оставаться в Украине, если бы в стране наладили сортировку мусора.

«Только внедрением раздельного сбора мусора мы смогли бы увеличить количество вторичного сырья и загрузить мощности переработчиков. А также на 30% уменшить нагрузку на полигоны сбора мусора», — утверждал ранее директор «Укрвторма» Петр Семко.

Напомним, что принятый с 1 января 2018 года закон «Об отходах» не только обязывает граждан сортировать мусор, но и установил штраф за его невыполнение. Однако выполнить этот прогрессивный закон невозможно, из-за отсутствия контейнеров для раздельного сбора мусора в жилом фонде. На всю страну есть только 25 сортировочных линий.