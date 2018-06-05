Грузинская церковь включилась в переговоры по украинской автокефалии

Тбилиси. Представитель Вселенского патриархата может посетить Грузию в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви , заявил секретарь патриарха Грузии Микаэл Ботковели, комментируя состоявшуюся накануне в ГПЦ встречу с митрополитом Русской православной церкви Илларионом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Согласно заявлению отца Микаэла агентству «Интерпрессньюс», именно вопрос отделения Украинской церкви рассматривался на встрече Патриарха Грузии Ильи Второго с представителем РПЦ.

«Украинская церковь просит Вселенский патриархат помочь в достижении независимости. По этому вопросу у РПЦ есть своя позиция, которую изложил митрополит Илларион. Такие же консультации пройдут и с представителем Вселенского патриархата. Российская церковь полагает, что такой же визит в Грузию осуществит Константинопольский патриархат», — рассказал отец Микаэл.

Говоря о позиции ГПЦ по поводу автокефалии Украинской церкви, отец Микаэл отметил, что «вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».

По его словам, «новую остроту вопрос автокефалии приобрел после встречи президента Украины с Вселенским патриархом».

Также отец Микаэл сообщил, что в Тбилиси прибыл российский духовник, который будет служить в русской церкви Александра Невского в столице Грузии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.