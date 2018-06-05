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Грузинская церковь включилась в переговоры по украинской автокефалии
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Грузинская церковь включилась в переговоры по украинской автокефалии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Представитель Вселенского патриархата может посетить Грузию в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви, заявил секретарь патриарха Грузии Микаэл Ботковели, комментируя состоявшуюся накануне в ГПЦ встречу с митрополитом Русской православной церкви Илларионом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Согласно заявлению отца Микаэла агентству «Интерпрессньюс», именно вопрос отделения Украинской церкви рассматривался на встрече Патриарха Грузии Ильи Второго с представителем РПЦ.
«Украинская церковь просит Вселенский патриархат помочь в достижении независимости. По этому вопросу у РПЦ есть своя позиция, которую изложил митрополит Илларион. Такие же консультации пройдут и с представителем Вселенского патриархата. Российская церковь полагает, что такой же визит в Грузию осуществит Константинопольский патриархат», — рассказал отец Микаэл.
Говоря о позиции ГПЦ по поводу автокефалии Украинской церкви, отец Микаэл отметил, что «вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».
По его словам, «новую остроту вопрос автокефалии приобрел после встречи президента Украины с Вселенским патриархом».
Также отец Микаэл сообщил, что в Тбилиси прибыл российский духовник, который будет служить в русской церкви Александра Невского в столице Грузии.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.
Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что православному миру удалось договориться о главном в вопросе предоставления автокефалии: «Нет автокефалии без волеизъявления церкви-матери, то есть той поместной православной церкви, к которой в настоящее время принадлежит ее часть, желающая получить автокефалию».
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