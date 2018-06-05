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Зачем Украина хвастается засухой в Крыму
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Политолог рассказал, зачем на Украине говорят о засухе в Крыму 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные "проблемы" с водой на полуострове. Об этом интернет-порталу "Обозреватель" заявил депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев.
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"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду", — отметил нардеп. По его словам, на полуострове "вообще уже сельского хозяйства нет".
"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заверил Джемилев.
Он также подчеркнул, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подача воды будет восстановлена, украинцы "снова быстро ее перекроют".
В эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал это заявление.
"Это заявление нужно рассматривать в том же ряду, что и заявление по поводу того, что у Киева есть план экспансии в Крыму и так далее. То есть эти заявления в значительной степени носят фейковый характер — чтобы показать, что украинское государство сохраняет какую-то дееспособность и может противостоять так называемой российской агрессии. Украине это нужно, чтобы продолжать получать инвестиции и кредиты и чтобы хоть как-то, как им представляется, укрепить сильно пошатнувшееся положение Порошенко накануне предстоящих выборов. С другой стороны, внимательно следить за заявлениями и действиями Киева все равно нужно: опыт показывает, что с украинской стороны можно ожидать любых провокаций не только на словах", — сказал Евгений Бень.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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