Зачем Украина хвастается засухой в Крыму

Политолог рассказал, зачем на Украине говорят о засухе в Крыму

"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду", — отметил нардеп. По его словам, на полуострове "вообще уже сельского хозяйства нет".

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заверил Джемилев.

Он также подчеркнул, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подача воды будет восстановлена, украинцы "снова быстро ее перекроют".

В эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал это заявление.

"Это заявление нужно рассматривать в том же ряду, что и заявление по поводу того, что у Киева есть план экспансии в Крыму и так далее. То есть эти заявления в значительной степени носят фейковый характер — чтобы показать, что украинское государство сохраняет какую-то дееспособность и может противостоять так называемой российской агрессии. Украине это нужно, чтобы продолжать получать инвестиции и кредиты и чтобы хоть как-то, как им представляется, укрепить сильно пошатнувшееся положение Порошенко накануне предстоящих выборов. С другой стороны, внимательно следить за заявлениями и действиями Киева все равно нужно: опыт показывает, что с украинской стороны можно ожидать любых провокаций не только на словах", — сказал Евгений Бень.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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