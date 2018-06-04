Киев выразил России протест 

МИД Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговором журналисту Роману Сущенко за шпионаж, сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
«Выражаем протест России по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения», — написала Беца в Twitter.
Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку. Політично вмотивована справа. Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.
Напомним, в понедельник, 4 июня, Мосгорсуд приговорил украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, корреспондент издания «Укринформ» является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.