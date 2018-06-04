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Киев выразил России протест
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Путин провел масштабные увольнения силовиков
Путин провел масштабные увольнения силовиков

Киев выразил России протест 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Reuters
МИД Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговором журналисту Роману Сущенко за шпионаж, сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
«Выражаем протест России по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения», — написала Беца в Twitter.
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Напомним, в понедельник, 4 июня, Мосгорсуд приговорил украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, корреспондент издания «Укринформ» является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.
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