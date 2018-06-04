Порошенко отправили прошение Вышинского об отказе от гражданства Украины

При этом он отметил, что "окончательного подтверждения, что оно уже в администрации, нет".

На прошлой неделе Доманский отмечал, что ходатайство Вышинского могут "рассмотреть очень быстро, а могут рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства".

При этом, как заявляли в Государственной миграционной службе Украины, Вышинский не может выйти из гражданства страны, пока не будет закончен судебный процесс против него.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест Вышинского, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания журналист обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.