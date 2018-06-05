Ещё
Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток 

Рамблер 1 час назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr
Глава оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о планах Киева создать вооруженную группу для «зачисток» среди жителей Донбасса, несогласных с украинской политикой. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
Басурин утверждает, что группа, в которую войдут радикалы, бойцы ВСУ и украинцы с судимостями, также будет бороться с партизанами.
Численность группы составит около пяти тысяч человек. По словам Басурина, набирать ее членов частично будут в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей.
В мае в СМИ появилась информация, что отряды ВСУ начали наступление под Горловкой. Сообщалось, что члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков. Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ранения получили четверо местных жителей.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после этого сообщил, что в последнее время украинские военные в Донбассе подвергаются «рекордному количеству обстрелов». По его словам, обстрелы подконтрольной Киеву территории ведутся «на глубину до десяти километров», в результате чего гибнут люди, уничтожается гражданская инфраструктура.
Комментарии66  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Активы «Газпрома» арестованы220
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус115
Калининград покраснел на картах НАТО302
Жена известного певца умерла монахиней4
Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ47
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
07:17
«Не считаю необходимым прятаться за кустами»
Политика
02:47
Нужен ли Китаю С-500?
Оружие Азия
13:06
Активы «Газпрома» арестованы
Компании Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение