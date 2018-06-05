Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток

Глава оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о планах Киева создать вооруженную группу для «зачисток» среди жителей Донбасса, несогласных с украинской политикой. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Басурин утверждает, что группа, в которую войдут радикалы, бойцы ВСУ и украинцы с судимостями, также будет бороться с партизанами.

Численность группы составит около пяти тысяч человек. По словам Басурина, набирать ее членов частично будут в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей.

В мае в СМИ появилась информация, что отряды ВСУ начали наступление под Горловкой . Сообщалось, что члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков. Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ранения получили четверо местных жителей.