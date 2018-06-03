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«Они все равно умрут, без вариантов»
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«Они все равно умрут, без вариантов» 

Рамблер 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский раскритиковал выделение средств из госбюджета на лечение больных раком за пределами Украины, сообщает «Онкологический портал Украины».
Об этом он заявил, выступая в Счетной палате, где рассматривался отчет об эффективности использования государственных средств из фондов Минздрава на лечение украинцев в зарубежных клиниках.
«В сухом остатке 25% пациентов, именно, умирают. То есть каждый четвертый, лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов», — сказал Линчевский.
Он также отметил, что те онкологические заболевания, которые предполагают трансплантацию костного мозга, «заканчиваются смертью, рано или поздно».
«Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», — сказал он.
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