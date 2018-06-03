«Они все равно умрут, без вариантов»

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский раскритиковал выделение средств из госбюджета на лечение больных раком за пределами Украины, сообщает «Онкологический портал Украины».

Об этом он заявил, выступая в Счетной палате , где рассматривался отчет об эффективности использования государственных средств из фондов Минздрава на лечение украинцев в зарубежных клиниках.

«В сухом остатке 25% пациентов, именно, умирают. То есть каждый четвертый, лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов», — сказал Линчевский.

Он также отметил, что те онкологические заболевания, которые предполагают трансплантацию костного мозга, «заканчиваются смертью, рано или поздно».