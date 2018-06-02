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К посольству России в Киеве принесли гробы
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К посольству России в Киеве принесли гробы 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Анатолій Сірик / Укрінформ
Несколько десятков человек принесли символические гробы к посольству России в Киеве. Об этом сообщает «Укрiнформ».
На картонных гробах нарисованы российские флаги и надпись «Груз 200. ЧВК Вагнера». Кроме того, гробами выложена фраза «ИхТамНет».
Помимо этого, к ограде диппреставительства активисты прикрепили фотографии бойцов, которые, по мнению митингующих, воевали в качестве наемников в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По утверждению устроителей акции, действо приурочено к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.
ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, добровольцы которой, по некоторым сведениям, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Сообщалось, что среди наемников есть граждане Украины и России. Предположительно, в настоящее время бойцы дислоцированы в Южном Судане, где сражаются на стороне президента Омара аль-Башира.
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