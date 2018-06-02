К посольству России в Киеве принесли гробы

Несколько десятков человек принесли символические гробы к посольству России в Киеве. Об этом сообщает «Укрiнформ».

На картонных гробах нарисованы российские флаги и надпись «Груз 200. ЧВК Вагнера». Кроме того, гробами выложена фраза «ИхТамНет».

Помимо этого, к ограде диппреставительства активисты прикрепили фотографии бойцов, которые, по мнению митингующих, воевали в качестве наемников в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По утверждению устроителей акции, действо приурочено к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.