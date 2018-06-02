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Президент Эстонии призвала не лицемерить перед своими союзниками и прямо говорить о войне на Украине
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Президент Эстонии призвала не лицемерить перед своими союзниками и прямо говорить о войне на Украине 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс».
«Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами — война есть война и оккупация есть оккупация», — заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.
По ее словам, вместо этого «в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как „административная пограничная линия“ или „замороженный конфликт“.
»Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов», — отметила глава государства.
«Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века», — сказала Кальюлайд.
По ее мнению, «что бы мы ни думали о качестве происходящего на Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия».
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