Президент Эстонии призвала не лицемерить перед своими союзниками и прямо говорить о войне на Украине

«Говоря о Грузии Украине важно называть вещи своими именами — война есть война и оккупация есть оккупация», — заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери

По ее словам, вместо этого «в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как „административная пограничная линия“ или „замороженный конфликт“.

»Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов», — отметила глава государства.

«Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века», — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, «что бы мы ни думали о качестве происходящего на Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия».