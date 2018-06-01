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Силовики нарушили перемирие 27 раз
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Силовики 27 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 440 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"За минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 440 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Калиново", — заявил Марочко на брифинге.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 12 населенных пунктов. По данным Народной милиции, обстрел велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.
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