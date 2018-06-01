«Украине остается такой маленький инструмент для шантажа» 

«Нафтогаз» Украины хочет больше денег за транзит. При полной загрузке украинской ГТС Киев будет получать за прокачку российского газа 2,5 миллиарда долларов в год, но Украина хочет уже 3,7 млрд, то есть увеличения тарифа на треть. Если стороны не договорятся, украинская компания собирается идти в арбитраж, сообщила газета «Коммерсантъ».
Если «Газпром» будет платить за транзит по прежнему тарифу или откажется гарантировать полную загрузку украинской трубы, «Нафтогаз» намерен потребовать компенсации обесценения газотранспортной системы из-за неполной окупаемости инвестиций. В зависимости от реального размера тарифа украинская сторона оценивает ущерб в 6 млрд или 11 млрд долларов. Источник газеты, близкий к «Газпрому», называет подход Киева «шантажом».
Почему «Нафтогаз» настаивает на повышении тарифа на прокачку российского газа? Комментирует заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ-Капитал» Дмитрий Александров:
«Предложение сводится к тому, чтобы «Газпром» сохранил объемы транзита и согласился на небольшое увеличение ставки транзита. Основная проблема здесь состоит в том, что, с одной стороны, ставка транзита через украинскую территорию действительно ниже, чем среднеевропейская. Но при этом она будет выше для «Газпрома», чем стоимость транзита через «Северный поток». Это во-первых. Во-вторых, проблема самая большая в том, что для «Газпрома» и для всех участников газпромовских трубопроводных проектов нет никакого смысла строить эти проекты для того, чтобы сохранять основной транзит потом через Украину. Но естественно, что для Украины сама по себе эта газотранспортная система, заточенная только под «Газпром» и под односторонние поставки в Европу, имеет смысл только в том случае, если «Газпром» ей пользуется. Если он ей не пользуется — эта тема, которая очень дорога в содержании, в обслуживании. Это можно понять. Но вторая проблема состоит в том, что «Газпром» при реализации его нынешних проектов «Северный поток» не может полностью все равно отказаться от использования украинского транзита. Либо он должен сократить продажи на Европу, грубо говоря, на всякий случай на 20 млрд кубометров. Соответственно, Украине остается такой маленький инструмент для шантажа или для жестких переговоров, это зависит от того, кто как хочет назвать. В целом, вот эта нездоровая ситуация будет сохраняться до тех пор пока «Газпром» не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, используя другие направления».
Ранее стало известно, что Украина начала арестовывать активы Газпрома, пытаясь взыскать с российского концерна 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, российский концерн пока не обращался в Минфин за помощью в связи с попытками Украины наложить арест на активы Nord Stream 2.