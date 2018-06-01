Газ за Донбасс: судьба транзита зависит от Киева

Транзит через Украину не повлияет на «потоки»

Напомним, что после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину даже после реализации своих главных газотранспортных проектов.

Это неудивительно, поскольку даже в случае окончательной реализации «Северного потока-2» и второй нитки «Турецкого потока» с выходом в Евросоюз на долю Украины все равно останутся определенные объемы транзита природного газа.

На этом и основывается, как это утверждение российского президента, так и слова лидеров ведущих европейских государств о том, что они выступают за сохранение украинского транзита. На самом деле, Россия и Евросоюз в рамках этих проектов преследуют общие интересы, но тот факт, что какая-то доля все равно выпадет на Украину, позволяет Франции Германии делать подобные заявления.

«Даже в случае реализации «Северного потока-2» и второй нитки «Турецкого потока» Украина будет осуществлять значительный транзит газа, который на первых порах составит порядка 40 млрд кубов в год», — констатирует Митрахович.

Переговоры с Болгарией не влияют на диспозицию на Украине

Конечно, здесь можно поговорить и о том, что после переговоров с Борисовым Путин заявил, что существует возможность возобновления проекта «Южный поток», что на практике оставляет перспективу и для третьей нитки южного российского газопровода. Ведь на сегодняшний день все соглашения с турками по второй нитке данного проекта уже подписаны, поэтому она наверняка пойдет через Турцию

При этом, не надо забывать про два важных обстоятельства — во-первых, в современном своем виде южный газовый коридор имеет мощности только на две нитки газопроводной системы через Черное море, а, во-вторых, все эти переговоры с Болгарией представляют собой чрезвычайно ненадежную тему ввиду крайней зависимости Софии от политической воли Брюсселя и Вашингтона.

«Что касается транзита газа через «Северный поток-2» и «Турецкий поток», то в этом контексте часто забывают, что для того, чтобы эти проекты вышли на максимальную мощность, еще нужно построить инфраструктуру на территории Германии и Балканских государств, а это процесс весьма долгий, дорогостоящий и сложный, что также затянет все это дело», — резюмирует Митрахович.

Как отмечает эксперт, это только подтверждает то обстоятельство, что даже если будут построены эти газопроводы, это не значит, что они сразу будут выведены на проектную мощность. Данный фактор также говорит о сохранении роли украинского транзита.

Главный вопрос: кто будет платить за модернизацию украинской ГТС

«Это не катастрофа — в течение года-полутора после ввода в эксплуатацию данных проектов эти вопросы будут решены, поэтому главное здесь заключается в том, а что будет потом. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер не раз говорил, что на Украину после 2012 года останется порядка 15-20 млрд кубометров транзита российского газа», — заключает Митрахович.

При этом, конкретная цифра здесь играет вторичную роль, поскольку возникает вопрос, а кто будет финансировать модернизацию украинской газотранспортной системы, которая нуждается в значительных инвестициях. К тому же, существует вероятность, что в Евросоюзе просто увеличится потребление газа, и это также поддержит газотранспортный транзит через Украину.

Данный фактор свидетельствует о том, что фактор Украины в энергетических отношениях между Россией и Евросоюзом никуда не уйдет и после реализации проекта «Северный поток-2», а также второй нитки «Турецкого потока».

«Через Украину в рамках современной конфигурации продолжит идти газ в Молдавию, Словакию, Балканские государства, а также частично в Италию. Соответственно, вопрос поддержания украинской газотранспортной инфраструктуры рано или поздно встанет на повестку дня, и нашей стране придется здесь о чем-то договариваться с европейцами», — констатирует Митрахович.

Инфраструктура и политика

По словам Станислава Павловича, это не позволит Украине сохранить свою газотранспортную систему в полном объеме, и Киеву придется отказаться от трех из четырех своих веток, не говоря уже о том, что здесь необходимо политическое соглашение.

«Поэтому речь идет о сокращении украинского транзита где-то на 75 процентов, что признают и подтверждают, как Россия, так и наши европейские партнеры. Такой вариант всем выгоден, как в политическом плане, так и в решении каких-то конкретных узких проблем — для Москвы это, главным образом, вопрос энергетической поддержки Приднестровья», — резюмирует Митрахович.

Впрочем, если брать Приднестровье, то такой вариант выгоден и для Украины, поскольку в случае еще большего ухудшения отношений между Москвой и Киевом, мы можем построить ответвление и для этой республики наряду с Молдавией.

«Все здесь будет зависеть от дальнейшего развития событий в отношениях России и Украины, поскольку в случае если ситуация здесь зайдет в окончательный тупик, то у Москвы всегда останутся варианты для новых действий», — заключает Митрахович.

Другой вопрос, что стороны, скорее всего, договорятся, и транзит российского газа через Украину в итоге останется на уровне 15-20 млрд кубов, если не брать в расчет возможное увеличение потребления газа со стороны европейской экономики.