Ещё
Кличко устроил экскурсию главе МИД ФРГ по Киеву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виталий Кличко устроил экскурсию главе МИД ФРГ по Киеву 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
"Достойный старт первого в истории визита федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину: главный "экскурсовод" — мэр Киева Виталий Кличко", — написал посол и опубликовал фотографию министра с мэром.
В свою очередь ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг вечером встретится с главой МИД ФРГ, а премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что также вечером встречается с немецким министром.
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг посетит Киев, в пятницу он отправится на линию разграничения в районе Мариуполя.
РИА Новости: последние новости
Шаманов рассказал, кто помог Януковичу попасть в Россию после переворота История с Бабченко стала карикатурой на операции спецслужб, заявил эксперт Семья Бабченко обратилась за видом на жительство на Украине
Комментарии3  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17588
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом692
Михалков высказался о поразивших россиян доходах540
ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне66
Массовое банкротство россиян и другие события дня49
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение