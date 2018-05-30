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Украинский министр потребовал «сжечь Москву»
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Задержан помощник Лукашенко

Украинский министр потребовал «сжечь Москву» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: ТАСС
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал "сжечь" Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Продолжая свою "метафору" Омелян заявил, что целью варваров является разрушение "всего, что они не способны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой".
"Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — заявил министр.
Украинские политики не в первый раз высказывают желание так или иначе навредить России. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить мост через Керченский пролив. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признался, что поддерживает парламентария в этом вопросе "на эмоциональном уровне".
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Комментарии97  Ещё 3 источника 
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