Украинский министр потребовал «сжечь Москву»

Продолжая свою "метафору" Омелян заявил, что целью варваров является разрушение "всего, что они не способны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой".

"Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — заявил министр.