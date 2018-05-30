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Место убийства Бабченко вновь осмотрели
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Задержан помощник Лукашенко

Следователи повторно осматривают место убийства Бабченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят дополнительный осмотр места убийства и вещей убитого в столице Украины журналиста Аркадия Бабченко, заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.
"В настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего. Участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов", — сказал Крищенко, его слова приводит пресс-служба столичной полиции.
Он добавил, что для дополнительного осмотра места преступления и вещей Бабченко привлечены две следственно-оперативные группы.
Кроме того, по словам Крищенко, следователи уже подготовили ходатайства о проведении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.
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