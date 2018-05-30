Место убийства Бабченко вновь осмотрели

Следователи повторно осматривают место убийства Бабченко

Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.

"В настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего. Участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов", — сказал Крищенко, его слова приводит пресс-служба столичной полиции.

Он добавил, что для дополнительного осмотра места преступления и вещей Бабченко привлечены две следственно-оперативные группы.

Кроме того, по словам Крищенко, следователи уже подготовили ходатайства о проведении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.