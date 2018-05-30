Ещё
Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шарий: Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел в Киеве российского публициста Аркадия Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».
В своем ролике Шарий приводит подборку комментариев на украинском телевидении в связи с убийством Бабченко. Шарий вспоминает об убийствах других журналистов на Украине, в частности Павла Шеремета, и отмечает, что заказные убийства в стране продолжаются из-за безнаказанности, потому что все убийства через 10 минут после их совершения объясняются «российской агрессией», а правоохранители не заинтересованы в реальном расследовании.
«У украинского МВД есть фото лиц убийц Павла Шеремета. Они до сих пор ничего не расследовали и не думают расследовать. Вот из-за таких болванов, которые «с самого початку» говорят через 10 минут после убийства, никогда не будут расследованы эти убийства. Эту долбанную власть надо полностью сменить чтобы были расследованы эти убийства и нашли настоящих убийц», ­ — говорит Шарий, комментируя выступление на украинском ТВ главреда украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусова.
Говоря о позиции украинских правоохранителей, Шарий иронизирует: «Нельзя расследовать убийство. Ну, вы подумайте, это расследовать невозможно, потому что это совершили российские спецслужбы, а они ж вы знаете какие сильные. Вот эта основная отмазка:
»Мы не можем это расследовать. Ну, поймите, во-первых, заказные убийства…». «В мире расследуют заказные убийства, представляете, расследуют. Особенно когда лица убийц есть у спецслужб», — добавляет Шарий.
«Уже сколько прошло со времени убийства Шеремета, не вспоминаете даже об этом, потому что мы знаем, что это совершили российские спецслужбы и все, пошли дальше», — говорит Шарий, обращаясь к правоохранителям.
«У них есть все, есть хронология, как подходили убийцы (Шеремета), у них есть тотально все, они не хотят расследовать, потому что уже озвучен результат расследования, и озвучивать фактический результат теперь нельзя. … Убийства (на Украине) — это безнаказанность, а безнаказанность берется от сообщений через 10 минут о том, что мы знаем, кто убил», — говорит Шарий.
Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.
Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.
По слухам, убийство может быть связано с другом Бабченко — российским блогером Александром Тверским.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Представитель Порошенко рассказал о страхе Киева потерять Северо-Крымский канал Венедиктов перечислил врагов убитого в Киеве Бабченко Аркадий Бабченко убит
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями57
Дикие доходы Михалкова поразили народ76
Истребители ЦВО подняли по тревоге96
Интернет-провайдеры повысят цены с лета348
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью20
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
02:10
Disney закрыл любимое шоу Трампа из-за расизма
В мире Статьи
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение