Шарий: Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут

В своем ролике Шарий приводит подборку комментариев на украинском телевидении в связи с убийством Бабченко. Шарий вспоминает об убийствах других журналистов на Украине, в частности Павла Шеремета , и отмечает, что заказные убийства в стране продолжаются из-за безнаказанности, потому что все убийства через 10 минут после их совершения объясняются «российской агрессией», а правоохранители не заинтересованы в реальном расследовании.

«У украинского МВД есть фото лиц убийц Павла Шеремета. Они до сих пор ничего не расследовали и не думают расследовать. Вот из-за таких болванов, которые «с самого початку» говорят через 10 минут после убийства, никогда не будут расследованы эти убийства. Эту долбанную власть надо полностью сменить чтобы были расследованы эти убийства и нашли настоящих убийц», ­ — говорит Шарий, комментируя выступление на украинском ТВ главреда украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусова.

Говоря о позиции украинских правоохранителей, Шарий иронизирует: «Нельзя расследовать убийство. Ну, вы подумайте, это расследовать невозможно, потому что это совершили российские спецслужбы, а они ж вы знаете какие сильные. Вот эта основная отмазка:

»Мы не можем это расследовать. Ну, поймите, во-первых, заказные убийства…». «В мире расследуют заказные убийства, представляете, расследуют. Особенно когда лица убийц есть у спецслужб», — добавляет Шарий.

«Уже сколько прошло со времени убийства Шеремета, не вспоминаете даже об этом, потому что мы знаем, что это совершили российские спецслужбы и все, пошли дальше», — говорит Шарий, обращаясь к правоохранителям.

«У них есть все, есть хронология, как подходили убийцы (Шеремета), у них есть тотально все, они не хотят расследовать, потому что уже озвучен результат расследования, и озвучивать фактический результат теперь нельзя. … Убийства (на Украине) — это безнаказанность, а безнаказанность берется от сообщений через 10 минут о том, что мы знаем, кто убил», — говорит Шарий.

Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия . Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.