В Киеве застрелили Аркадия Бабченко

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — ранее писал в своем Facebook журналист Айдер Муждабаев.

МВД Украины сообщили, что журналист был убит в своей квартире на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева.

"Происшествие произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший — гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов", — говорится в сообщении МВД.

Бабченко скончался от полученных ран по пути в больницу.