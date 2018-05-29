В Киеве застрелили Аркадия Бабченко 

В Киеве застрелили российского журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Его смерть подтвердил народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко.
«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — ранее писал в своем Facebook журналист Айдер Муждабаев.
В МВД Украины сообщили, что журналист был убит в своей квартире на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева.
"Происшествие произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший — гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов", — говорится в сообщении МВД.
Бабченко скончался от полученных ран по пути в больницу.
Аркадий Бабченко вел программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR. В феврале 2017 года журналист покинул Россию из-за поступавших в его адрес угроз. В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления. После этого он подвергся критике. Против него призывали возбудить уголовное дело и даже лишить гражданства.