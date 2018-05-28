Неспортивное поведение: Польша хочет «забить гол» России за счет Украины и Грузии в НАТО

Активность Польши в рамках антироссийской политики НАТО и призыв к большей интеграции Украины Грузии в ряды Альянса вызван удобным моментом — предстоящим футбольным чемпионатом, который пройдет в России . По мнению профессора МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло США могут решить, что это подходящий период для антироссийских демаршей, так как это статусное международное событие временно помешает Москве адекватно реагировать.

Украину и Грузию нужно принять в ряды НАТО и в целом активизировать вовлечение этих стран в работа Альянса, считают в Польше. Об этом заявил на заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО президент Польши Анджей Дуда

По его мнению, именно сотрудничество с Украиной и Грузией должно стать темой июльского саммита НАТО.

В свою очередь спикер сейма Польши Марек Кухчиньский сказал, что Варшава выступает за членство этих стран в Альянсе.

"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО. Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", — отметил Кухчиньский,

Польша выполняет наказы США Андрей Манойло объясняет очередной виток натовской активизации Варшавы предстоящим чемпионатом по футболу, который пройдет в России.

"Впереди чемпионат мира по футболу. И все прекрасно понимают, что в преддверии этого события Россия никаких резких ответных действий делать не будет. И сейчас в принципе США могут спровоцировать своих сателлитов на любую авантюру — на эскалацию конфликта в Донбассе, на большую интеграцию той же Украины в НАТО. Озвученные поляками идеи — точно же не их собственные, а спущенные сверху", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня» , отметив, что в ближайшее время можно наблюдать попытки продавить что-то антироссийское по линии Альянса.

Украина как плацдарм

Шансы Украины на сближение с НАТО сегодня довольно велики, считает Манойло. Полноправным участником Альянса Киев разумеется, не сделают, но могут определить ему именно новый, особый статус.

"Украина же интересует Запад исключительно как плацдарм для действий против России. В этом смысле на нынешнем витке эскалации Западу выгодно признать Украину частью — не членом, а именно частью — НАТО, чтобы иметь возможность в рамках имеющихся нормативов обустроить там свои военные базы", — сказал эксперт, резюмировав, что риск текущего момента в том, что Соединенные Штаты могут предпринять попытки форсировать напряженность на этом направлении именно с учетом статусного, международного события, ожидаемого в России.