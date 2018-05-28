ФСБ: риски проникновения в Крым украинских диверсантов сохраняются 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Граница с Украиной серьезно обустроена и защищена, однако риски проникновения в Крым украинских диверсантов сохраняются, сообщил в понедельник журналистам начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин.
"Они [риски проникновения], наверное, теоретически есть, так как Азовское море и Черное море мелкие, глубина — максимум 1,5-2 метра у берега, и проходы эти возможны. В целом, граница в настоящее время обустроена настолько серьезно, что мышь не пролетит, если не будет где-то подкупа, коррупции либо завербованных людей", — сказал Палагин.
Он добавил, что на обустройство сухопутного участка границы выделены целевые средства. «В этом году мы получаем значительное количество кораблей, морской участок тоже будет надежно прикрыт», — отметил начальник УФСБ.
О задержании диверсантов
В Крыму неоднократно задерживали диверсантов. В середине августа прошлого года за подготовку серии диверсий в регионе задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко. У него были изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.
31 октября и 1 ноября прошлого года в Крыму произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты. Кроме того, сообщалось об обрушении опоры ЛЭП. Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на полуострове.
9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. 16 ноября прошлого года по этому делу Севастопольский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима украинского диверсанта Дмитрия Штыбликова.