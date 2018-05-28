ФСБ: риски проникновения в Крым украинских диверсантов сохраняются

"Они [риски проникновения], наверное, теоретически есть, так как Азовское море и Черное море мелкие, глубина — максимум 1,5-2 метра у берега, и проходы эти возможны. В целом, граница в настоящее время обустроена настолько серьезно, что мышь не пролетит, если не будет где-то подкупа, коррупции либо завербованных людей", — сказал Палагин.

Он добавил, что на обустройство сухопутного участка границы выделены целевые средства. «В этом году мы получаем значительное количество кораблей, морской участок тоже будет надежно прикрыт», — отметил начальник УФСБ.

О задержании диверсантов

В Крыму неоднократно задерживали диверсантов. В середине августа прошлого года за подготовку серии диверсий в регионе задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко . У него были изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.

31 октября и 1 ноября прошлого года в Крыму произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты . Кроме того, сообщалось об обрушении опоры ЛЭП. Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на полуострове.