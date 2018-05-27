Ещё
Столтенберга призвали вмешаться в спор Украины и Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше предложили генсеку НАТО вмешаться в спор Украины и Венгрии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии для его разрешения. Об этом информирует Polsatnews.
В ходе сессии парламентской ассамблеи НАТО делегаты подняли вопрос о том, что Венгрия блокирует проведение комиссии Украина — НАТО из-за спора о правах венгерского меньшинства на Украине.
Чапутович отметил, что несколько дней назад обсуждал этот вопрос с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также он намерен поговорить о проблеме с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Он назвал разногласия по этому вопросу между Украиной и Венгрией «семейным спором».
«Возможно, полезным было бы привлечение третьей стороны, например, генерального секретаря НАТО. Я думаю, что у него есть определённые инструменты для разрешения этого вопроса», — сказал глава МИД Польши.
Ранее стало известно, что заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов состоится в понедельник, 28 мая.
RT на русском: последние новости
МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек Порошенко проехал в кабине машиниста поезда на церемонии открытия тоннеля в Европу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскусил журналиста-провокатора207
Екатеринбург потрясло жестокое убийство65
Китай заявил о вторжении кораблей США34
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои356
Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»35
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение