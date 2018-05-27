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Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
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Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах 

Рамблер 51 минуту назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что санкции больнее ударили именно по Украине, сообщает RT. Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что санкции способны «уничтожить Россию», как это, по его словам, было с Советским Союзом.
Как отметил Морозов, Украина за последние несколько лет «сильно потеряла в плане доходов и развития собственной экономики». Украинцы в поисках заработка отправляются в Россию и в Европу. Для Украины особая сложность состоит в том, отмечает он, что многие украинские предприятия были ориентированы на партнёрство с российской промышленностью.
«Сейчас даже оборонному комплексу Украины запрещено поставлять продукцию в Россию, а эта продукция, кроме нас, никому не нужна», — подчеркнул он.
Между тем украинские власти такая ситуация вполне устраивает, так как им нет никакого дела до благополучия своих граждан, отметил Морозов.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова украинского чиновника, отметил, что СССР развалили не санкции. Кроме того, нынешние санкции, хоть и создают проблемы России, но при этом способствовали ее консолидации, отметил парламентарий.
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