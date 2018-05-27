Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах

Как отметил Морозов, Украина за последние несколько лет «сильно потеряла в плане доходов и развития собственной экономики». Украинцы в поисках заработка отправляются в Россию и в Европу. Для Украины особая сложность состоит в том, отмечает он, что многие украинские предприятия были ориентированы на партнёрство с российской промышленностью.

«Сейчас даже оборонному комплексу Украины запрещено поставлять продукцию в Россию, а эта продукция, кроме нас, никому не нужна», — подчеркнул он.

Между тем украинские власти такая ситуация вполне устраивает, так как им нет никакого дела до благополучия своих граждан, отметил Морозов.