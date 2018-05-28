Венгрия продолжает вставлять Украине палки в колеса

Линия, которую для краткости можно назвать антиукраинской, во внешней политике Венгрии является едва ли не одной из самых ключевых. Будапешт взял на себя роль жестокого, беспощадного наставника, указывающего нерадивому ученику на все его огрехи без малейшего снисхождения

Неделю назад состоялось первое заседание нового, сформированного после выборов венгерского правительства, на котором было утверждено всего два постановления. Первое — о полномочиях ведомств и министерств, и второе — о чем бы вы думали?— об оказании давления на Украину

Через пять дней на правительственном сайте были опубликованы тезисы документа, озаглавленного «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины». Цель этого обращения — убедить союзников по НАТО отказаться от политики поддержки страны, которая полностью провалила предложенный ей Западом план демократических и экономических реформ, является плохоуправляемым и находящимся в процессе распада государственным образованием и в качестве такого представляющим угрозу для соседних европейских стран.

Вот несколько ярких цитат:

«Несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи… правительство Украины не демонстрирует ни политической воли, ни способности реализовать содержательную программу реформ», «Государство, которое уже неустойчиво, становится все более уязвимым к внешнему и внутреннему воздействию. Дошло до того, что Украина уже становится вызов для безопасности своих соседей, включая Венгрию», «Украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление».

На самом деле, претензии Будапешта, конечно, в последнюю очередь связаны с уровнем демократии на Украине или экономическим и административным коллапсом в стране. Об этом говорит то обстоятельство, что Венгрия готова отозвать свой Меморандум, если украинское руководство заморозит статью закона «Об образовании», которая фактически лишает национальные меньшинства права обучаться на своих родных языках. Речь идет о банальном шантаже, призванном заставить Киев вернуть проживающим на юге и западе Украины этническим группам, естественно, прежде всего, закарпатским венграм, возможность получать образование на языковой основе, учитывающей их национальные и культурные интересы.

Просто, обращаясь к Североатлантическому альянсу, венгерское правительство использует тот язык, который является общепринятым и понятным для брюссельской бюрократии. Украина рассматривается ею как постстсоветская площадка, которая должна быть адаптирована к интеграции в европейское пространство посредством реформирования ее общественно-политического устройства, экономики. Будапешт бьет по самым больным точкам, указывая, что реформы не просто буксуют — это еще полбеды — Украина распадается, теряя признаки государства. Речь идет о том, что называется failed state. И нарастающий хаос на его территории вполне может привести к такой ситуации, когда миллионы обозленных, нищих людей, с которыми украинская власть справиться будет уже не в состоянии, станут действительно серьезной угрозой безопасности и благополучию Европы.

Очевидно, что демарш Будапешта не достигнет своей цели. Курс на поддержку Украины НАТО в обозримой перспективе не скорректирует. И вовсе не потому, что апокалиптическая картина, нарисованная венграми, далека от реальности. Напротив, она кажется абсолютно адекватной и предельно точно описывающей нынешние украинские реалии. Просто руководство военно-политического блока тоже не так чтобы очень озабочено судьбами украинской демократии или экономики. Украина рассматривается в первую очередь как инструмент сдерживания России , рассчитанный на долговременное и многоцелевое использование. Эта позиция не будет пересмотрена, даже если в Киеве придут к власти ультрарадикальные нацистские силы.

Следовательно, со стороны НАТО никаких особых оргвыводов не последует. Но совсем другое дело — заброшенная Будапештом удочка относительно конвертации украинского бедлама в нешуточные масштабные процессы, угрожающие вторгнуться в уютный и размеренный порядок европейской жизни. О своей безопасности Европа на фоне выворачивающих ее наизнанку множественных кризисов должна сегодня думать и заботиться особенно тщательно. Так что вот этот алармистский месседж, хорошо продуманный и сформулированный венграми, обязательно вызовет тревогу и привлечет к себе внимание.

Последствия могут оказаться самыми разнообразными, но первое, что может придти в голову желающим обезопасить себя европейцам — этот попытаться заранее сформировать вокруг очага беспорядков, которые могут вспыхнуть в любой момент, нечто вроде санитарного кордона. Речь идет о фактически уже анонсированной отмене визового режима, которая, конечно же, носит другое, менее обидное название, усилении проверок, расширении списка критериев, которым должны будут соответствовать украинские граждане, желающие попасть в ЕС , и других ограничительных мерах.

В любом случае, различные наднациональные евроатлантические структуры, будет еще долго именовать Украину другом и партнером, однако по мере ее дальнейшего впадения в буйство обращаться с нею начнут как с опасным и нуждающимся в изоляции пациентом.