На Украинскую церковь устроили нападение 

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Эксперт назвал слова Порошенко об освобождении Украины от «агрессора» предвыборной кампанией

Порошенко проехал в кабине машиниста поезда на церемонии открытия тоннеля в Европу

Вышинский не исключает, что СБУ может выдвинуть против него новые обвинения