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На Украинскую церковь устроили нападение
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На Украинскую церковь устроили нападение 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) неизвестные распылили слезоточивый газ, в результате пострадала монахиня. Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.
«25 мая вечером в помещении Киевского патриархата произошёл хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, от чего пострадала эконом патриархии монахиня Варвара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мотивы нападавших неизвестны. Они скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.
В УПЦ КП заявили, что инцидент «может быть вызван желанием каких-либо сил или лиц обострить ситуацию в обществе и церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского патриарха о выдаче томоса об автокефалии церкви на Украине».
Ранее стало известно, что в Польше не поддержали инициативу Украины о создании автокефалии.
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