Порошенко назвал сроки освобождения от «агрессора»

Порошенко назвал сроки освобождения Украины от «агрессора»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что знает, как освободить Украину от «агрессора» в следующие пять лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. (…) каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора», — заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Петр Порошенко не первый раз озвучивает подобные сроки. 26 мая 2014 года, на следующий день после внеочередных президентских выборов, он заявил, что антитеррористическая операция (так на Украине называют войну в Донбассе — прим. «Ленты.ру» ) не может и не будет продолжаться два-три месяца.

«Она должна и продлится часы», — сказал новоизбранный президент Украины.

17 мая 2016 года заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что война в Донбассе продлится еще в течение трех-пяти лет.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.