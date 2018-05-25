Обойти Крымский мост: копать или не копать?

На Украине предложили соединить Азовское море с Черным

Украина может сделать оккупированный Россией Крымский полуостров настоящим островом. Соответствующие проектные работы в настоящее время ведет государственный институт «Укргидропроект». Суть проекта заключается в том, чтобы через Перекопский перешеек построить судоходный Черноморско-Азовский канал.

Такое гидротехническое сооружение позволит обеспечить также коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, на котором находится крупный порт Мариуполь , который сейчас фактически заблокирован из-за контроля российских оккупационных войск над Керченским проливом.

Общая протяженность фарватера канала составит около 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатской стрелки. При этом непосредственно земляные работы потребуются лишь на 20 километрах.

Германии и Как рассказала ведущий инженер «Укргидропроекта» Татьяна Лунина, специалисты из Украины, Турции Венгрии уже обследовали предполагаемую трассу Черноморско-Азовского канала.

По их мнению, придется не только выкопать канал шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек, но и существенно углубить фарватер в Сиваше и Чонгарском проливе. Его итоговая глубина для нормального судоходства должна составить 10-15 метров.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы обеспечить судоходство в порты Украины.

Автор петиции, размещенной на президентском сайте, подчеркивает, что данный шаг поспособствует созданию новых рабочих мест, а длина канала будет не более пяти километров.

«Керченский мост стал преградой для судоходства Украины, Россия будет использовать его как шантаж Украины, также не смогут пройти наши военные корабли в Мариуполь, а этим каналом мы решим себе руки, возобновятся пассажирские перевозки, грузовые, военные. Это будет прорыв азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест новых, заработает инфраструктура портов и городов, а также обеспечим себя от российской возможной агрессии из-за Крыма», — аргументирует автор петиции.

Стоит отметить, что идея создания Черноморско-Азовского канала стала очень актуальной особенно в мае 2018 года, когда морские порты Мариуполя и Бердянска фактически остались заблокированными из-за Керченского моста.

АТН, Украина