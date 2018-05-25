Ответный удар: в Одессе радикалам объявили войну

На фоне цыганских погромов и растущего антисемитизма в Одессе представители нацменьшинств объявили войну радикалам и пока выигрывают ее

Мы уже привыкли к определенному типу новостей с Украины : в очередном городе вновь осквернены еврейские (вариант, но реже — польские) захоронения, а неизвестные с битами и стволами напали на палаточный городок цыган. Словно так и должно быть, а жертвы не имеют права сопротивляться, превращая атаки в увлекательную игру для зарвавшихся молодчиков.

«Флешмоб шагает по стране», — как выразились в ультраправой организации «Карпатская Сечь» после четвертого за месяц погрома табора.

И вдруг эта схема «полетела», да еще на глазах всей страны. И стало понятно, что при всех мобилизационных способностях нынешних радикалов их можно обратить в бегство.

Начало этому было положено 2 мая в Одессе, да-да, в тот самом городе и в тот самый день, где на марше радикалов лидер местного «Правого сектора»* заявила:

«Мы… наведем как в Одессе, так и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам».

«Скажи своему главфашисту, чтобы он в офис к Роме Куперу приходил, я ваш «Правый сектор» на тряпки порву!» — заявил в тот же день радикалам, пришедшим поглумиться на траурные мероприятия в годовщину 2 мая 2014 года, израильский бизнесмен в кипе, гордо подчеркнув свою национальность и посещение синагоги на улице Бродского.

11 мая бойцы «Совета общественной безопасности» (укр. «Рада громадської безпеки», РГБ), сотрудничающего с 8-м отдельным штурмовым батальоном «Аратта» Украинской добровольческой армии (ранее в Добровольческом украинском корпусе «Правый сектор»), прибыли на Фонтанскую дорогу к офису Купера для «воспитательной беседы». Но были вынуждены позорно отбыть восвояси, побоявшись даже вступить в схватку.

Оказалось, что Купер обратился к охранной фирме «Самсон» и общественной организации «Народный щит правосудия». Националисты не преминули отметить тот факт, что глава «Самсона» Андрей Бабенко — не только бывший боец спецподразделения «Беркут», но и этнический цыган. Соответственно, в рядах его охранной фирмы есть как коллеги по предыдущему месту работы, так и представители его национальности.

Москва использует этнические меньшинства», «этническая ОПРГ», «Цыганский щит правосудия», — исходил гневом лидер РГБ Марк Гордиенко. Однако даже мобилизация всех сил на штурм офиса Купера, произведенная 21 мая (было собрано до сотни бойцов, причем журналист «Одессамедиа» Максим Войтенко отметили у них наличие стальных щитов, бронежилетов и прочей амуниции для уличных боев, которой не видел в городе уже три года), не дала победы над «наглым евреем», на защиту которого встал «Самсон».

В свою очередь, обороняющаяся сторона расширила круг мобилизации сторонников для борьбы с националистами. 22 мая у офиса «Самсона» было многолюдно — ожидали новой карательной экспедиции радикалов. Фотокамеры журналистов запечатлели не столь смуглые лица цыган, но и целую группу крепких темнокожих африканцев.

Националисты не приехали. И тогда на следующий день представители нацменьшинств с флагами своих государств. «Граждане разных национальностей собрались для того, чтоб задать Марку вопросы про его высказывания о расизме», — отмечалось в паблике «Народного щита правосудия» в Facebook. Собравшиеся скандировали: «Марк Гордиенко расист!» И конкретизировали как претензии, так и требования: «Пусть извинится перед всеми нациями! Ты же писал в Интернете, что евреи не люди! Вы писали, что домой к каждому будете приходить. Что молчишь — голос пропал?»

«Я рождена в Одессе, мои дети родились в Украине, ходят в украинскую школу, — рассказала одна из участниц акции у офиса Гордиенко. — Я считаю, что обвинять нас и угрожать нам неправильно. Я требую, чтобы он вышел к нам на разговор и объяснил, что подразумевал под своими словами, когда угрожал нам, нашим нациям… Я уже не боюсь».

Радикалы в камуфляже обреченно отсиделись за стальными воротами офиса РГБ. Боялись теперь уже они, как стало ясно участникам митинга.

Пока что убедительная победа за теми, кого современная Украина всегда определяет исключительно в жертвы. А что, если такое продолжился вслед за Одессой по всей стране? Ведь Украинский еврейский комитет Эдуарда Долинского тоже доказал — ставить на место охамевших ксенофобов можно, и ничего сделать в ответ они не могут. Более того — их можно теперь показательно наказывать на публичный антисемитизм.