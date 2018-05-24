ЦРУшник с Тимошенко убирают Порошенко

Зачем бывший глава СБУ идёт на выборы президента Украины

Бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2019 года, сообщила пресс-служба политика в Facebook. Наливайченко и его общественно-политическое движение «Справедливость» не намерены присоединяться к каким-либо политическим группам.

Экс-глава «безпеки», или как называют службу сами сотрудники — «избушки», на посту был известен как эпатажно-прозападный человек, не скрывающий своих взглядов и связей. До известных событий на Украине генпрокуратура даже открывала уголовное производство в отношении него за то, что будучи председателем СБУ в первый раз (2006–2010, второй — с 2014 по 2015 годы) он якобы выделил сотрудникам ЦРУ кабинет в здании СБУ и дал возможность ознакомиться с секретными документами. В марте 2014 экс-глава СБУ Александр Якименко (2013-2014) заявил, что Наливайченко был завербован ЦРУ в годы работы на дипломатической службе в США в 2001–2003 годах, когда занимал должность генерального консула посольства Украины в США, и продолжал контакты с американскими спецслужбами после ухода с дипломатической службы.

Как отмечают эксперты, очевидно, что в последнее время Наливайченко, ушедший в оппозицию, активно создавал образ борца с коррупцией, при этом на политическом уровне координировал свои действия с Тимошенко

Во время прорыва Саакашвили на Украину из Польши в сентябре 2017 года именно Наливайченко сопровождал экс-губернатора Одесской области и, по сути, координировал действия на границе. А после был одним из тех, кто сел за стол переговоров с партиями «Самопомощь», «Гражданская платформа», националистической «Свободой» о консолидации оппозиции на фоне возвращения Саакашвили, из которой тем не менее ничего не вышло.

В начале февраля 2018 года, когда Юлия Тимошенко с визитом была США, в Америке также гостил Наливайченко, а по приезду лидер партии «Батькивщина» заявила, что объединяется с командой бывшего главы СБУ. Через неделю Наливайченко сообщил, что в январе 2017 в Вашингтоне общался с переходной администрацией Трампа, и что на уровне окружения Дональда Трампа «существует убеждение, что бенефициары всех офшоров, которые причастны к выводу средств из Украины, должны быть раскрыты».

В марте 2018 года Наливайченко снова заметили в компании с выдворенным из Украины Михаилом Саакашвили — в Амстердаме

В апреле он заявил, что откровения беглого депутата Онищенко об украинской элите станут шоком и могут привести к импичменту Порошенко.

В мае в преддверии дачи показания перед большим жюри присяжных в Вашингтоне в рамках расследования спецпрокурора Мюллера бывший нардеп Андрей Артеменко заявил, что компромат на действующую власть, в частности, на Порошенко и его друзей, были получены при помощи экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

Руслан Бортник , директор украинского Института анализа и менеджмента политики:

"Президентская избирательная кампания интересна всего нескольким лицам, все остальные — политические лидеры второго и третьего эшелона — рассматривают её только как элемент раскрутки своего партийного проекта в преддверии парламентской кампании, поскольку парламентские выборы пройдут через полгода после президентских. Если политические силы потенциально не преодолевают барьер, как окружение Наливайченко, то наличие определённых рейтингов на президентских выборах, даже один процент, позволяет эффективно торговаться с парламентскими партиями за получение определённой квоты в проходном парламентском списке.

Поэтому Наливайченко, как и многие другие, идут на президентские выборы, чтобы получить голоса, которые позволят им потом прийти к Тимошенко, Порошенко, Бойко (сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде. — News.ru) и сказать — у нас есть вот такая поддержка, и мы хотим обменять ему на 5-10 кресел в проходной части парламентского списка вашей партии.