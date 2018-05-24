Приходько подала в суд на администрацию Порошенко

Приходько подала в суд на Порошенко

По словам Приходько, в январе ей позвонил министр культуры Украины Евгений Нищук , с которым она хорошо знакома, и предложил сняться в социальном видео.

«Я согласилась без задней мысли. Он — министр культуры, я ему доверяю», — рассказала она.

После этого помощникам певицы позвонили уже из администрации Порошенко и договорились о съемке.

«Мы не знали о том, что в конце будет фраза — "Вместе с Петром Порошенко"», — посетовала артистка.

По этой причине в начале мая адвокат Приходько подал иск в суд, в котором потребовал от администрации президента публично извиниться, признать нарушение прав человека и выплатить компенсацию. Приходько отметила, что уверена в своей победе.