Приходько подала в суд на администрацию Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд на администрацию президента Украины Петра Порошенко. Об этом она сама рассказала в интервью порталу «Цензор.нет».
По словам Приходько, в январе ей позвонил министр культуры Украины Евгений Нищук, с которым она хорошо знакома, и предложил сняться в социальном видео.
«Я согласилась без задней мысли. Он — министр культуры, я ему доверяю», — рассказала она.
После этого помощникам певицы позвонили уже из администрации Порошенко и договорились о съемке.
«Мы не знали о том, что в конце будет фраза — "Вместе с Петром Порошенко"», — посетовала артистка.
По этой причине в начале мая адвокат Приходько подал иск в суд, в котором потребовал от администрации президента публично извиниться, признать нарушение прав человека и выплатить компенсацию. Приходько отметила, что уверена в своей победе.
Уроженка Киева Анастасия Приходько в 2007 году участвовала в российском музыкальном телепроекте «Фабрика звезд», а в 2009-м представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. В 2014-м певица вернулась на Украину.