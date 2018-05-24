Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу

Президент Украины Петр Порошенко проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения реконструкции Бескидского железнодорожного тоннеля во Львовской области.

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — приводит его слова РИА «Новости».

Железнодорожный Бескидский тоннель длиной 1750 метров является частью Львовской железной дороги и находится между станцией Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и станцией Скотарское (Закарпатская область).

Решение о строительстве нового, двухпутного, тоннеля было принято в 2007 году из-за аварийного состояния сооружения и его недостаточной пропускной способностью. Новый тоннель находится в нескольких десятках метров от старого, старый при этом сохранен. Общая длина нового тоннеля составила 1822 метра.