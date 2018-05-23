Порошенко заплатил за встречу с Трампом

СМИ: адвокат Майкл Коэн получил $400 тыс. за организацию встречи Порошенко и Трампа

По ее данным, деньги были переданы посредниками, действующими от имени украинского президента. При этом выход на Коэна был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк . Высокопоставленный сотрудник разведки в администрации Порошенко рассказал, что президенту Украины была необходима встреча с Трампом, похожая на "переговоры", отмечает Би-би-си.

Другой источник в Киеве информировал, что за встречу с Трампом украинской стороне пришлось заплатить $600 тыс.

Встреча Трампа и Порошенко прошла в Вашингтоне в июне прошлого года.