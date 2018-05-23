Ещё
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня

Украинские морпехи устроили Порошенко демарш 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: ТАСС
Бойцы 1-ого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета берета, объявленной президентом страны Петр Порошенко. Об этом в среду, 23 мая, сообщает InfoResist.
Морские пехотинцы вышли на плац и выстроились перед президентом страны и руководством украинской армии в черных беретах. Таким образом они продемонстрировали протест против нового цвета военных головных уборов — цвета морской волны.
«Есть несколько причин такому поступку. Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет, какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», — рассказал один из бойцов батальона.
«В течение нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части — пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. (…) Ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования», — добавил он, отметив, что бойцам уже начали поступать угрозы увольнения.
Тем не менее, морпех подчеркнул, что произошедшее не было одноразовой акцией. По его словам, протест поддержало около 100 человек личного состава батальона. InfoResist также указывает, что несколько участников протеста накануне самовольно покинули расположение части.
О смене цвета берета морпехов Порошенко объявил в среду на праздновании 100-летия со дня создания морской пехоты Украины. Кроме того, он подписал указ о праздновании Дня морской пехоты Украины 23 мая и переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые.
Последние новости
Россиянам напророчили голодное лето Россияне оценили работу Медведева во главе правительства Названо самое опасное для русскоязычных место в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ489
Госсекретарь США пригрозил России94
Армия США оказалась в зоне риска16
Трамп поставил США под угрозу14
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»326
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
03:11
В Booking.com ответили на угрозу блокировки
Компании Личный счет
00:32
Строитель дурачился на кране и пожалел
Происшествия
00:31
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ
Украина Происшествия
00:30
McDonald’s угодил в секс-скандал
Компании
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение