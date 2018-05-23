Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку

Бойцы ДНР остановили ВСУ на подступах к Донецку

Наступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) остановилось. Об этом со ссылкой на источники в рядах ВСУ сообщает «Страна.ua».

По словам собеседников издания, приближение частей ВСУ к Донецку по существу остановилось, несмотря на существенное продвижение украинских военных в районе поселка Южное на окраине города Горловка . Бойцы ДНР, в свою очередь, подтянули резервные подразделения из тыла (в их число входит и батальон «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), убитого в феврале 2017 года), существенно усилив свои позиции.

«Вначале успешное продвижение украинских военных по факту превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов», — резюмирует «Страна.ua».

Обоюдные обстрелы позиций ведутся почти непрерывно. Досталось и мирным жителям — артиллерийские снаряды прилетели как минимум в семь домов.

Источники в штабе операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции, АТО) полагают, что причинами остановки наступления ВСУ на позиции ДНР стали как вступление в бой резервов вооруженных формирований самопровозглашенной республики, так и то, что стратегически важные высоты — терриконы вокруг Горловки — остаются под контролем Донецка. В случае дальнейшего продвижения ВСУ окажутся на простреливаемой с терриконов территории, а атаковать высоты сейчас штабу ООС не представляется возможным. Позиции украинских силовиков максимально приближены к частям ДНР, подчеркнул собеседник «Страны.ua».

Также издание утверждает, что планы окружения Донецка неоднократно раз прорабатывались на штабных учениях. «Об этом свидетельствуют факты — перед наступлением на Горловку фронт был значительно усилен резервами ВСУ, в том числе несколькими полками Сил специальных операций и тяжелой артиллерией», — говорится в материале. Более того, в планах руководства ООС был прорыв и на южном направлении — между Мариуполем и Донецком.