Названо самое опасное для русскоязычных место в мире

«Россия заявляет о том, что хочет защитить русскоговорящий народ, но, как спецпредставитель [Госдепа] по Украине Курт Волкер отмечал много раз, нет места опаснее для русскоязычного населения сейчас, чем восток Украины», — указала она в ходе брифинга в Вашингтоне.

По ее словам, Россия «контролирует насилие» в том регионе, хотя при желании могла бы покончить с ним одномоментно.

«Уровень насилия [в Донбассе] за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы и 23 человека ранены. Тринадцатилетний мальчик и его отец были убиты на территории, контролируемой украинским правительством, когда артиллерийский снаряд попал в их дом (18 мая о гибели людей в селе Троицкое в своем Facebook сообщал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский — прим. «Ленты.ру»)», — добавила представитель Госдепа.

«Мы призываем Россию прекратить свою агрессию на Украине и придерживаться своих обязательств в рамках минских соглашений», — заключила Нойерт.

16 мая представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что все жители Донбасса желают возвращения региона под контроль официальной украинской власти.