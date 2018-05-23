На чужой каравай: Украина «признала» нужность Крымского моста

Константин Блохин. Заявление украинского депутата о том, что Крымский пост принадлежит Украине — это хорошая мина при плохой игре, так как ни Крым , ни мост Киев обратно не получит. Кроме того, это признание того, что мост действительно необходим. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Нестор Шуфрич. Крымский мост является собственностью Украины, так же как и сам регион. Об этом заявил депутат Верховной рады

"Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост наш. И слава богу, что он есть", — сказал Шуфрич.

Депутат добавил, что вряд ли мост станет помехой для захода судов в украинские порты в Азовском море.

"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — отметил Нестор Шуфрич.

Дешевый популизм

Необходимость строительства Крымского моста была очевидна уже давно, в украинский период Крыма мост не возводили только из-за отсутствия ресурсов. Соответственно, все недавние заявления Киева о вреде Крымского моста в любом случае не имели отношения к реальности, были демагогией. Признание нужности Крымского моста Шуфричем, однако, указывает на понимание объективных обстоятельств, говорит эксперт.

"Это, конечно, не отменяет того факта, что высказывания депутата — дешевый популизм, пропаганда, нацеленная на то, что, мол, русские построят мост, а потом мы заберем Крым и мост заодно. Полезность Крымского моста объясняется тем, что это сооружение станет плацдармом для экспансионистских шагов Украины", — сказал Константин Блохин.

Реплики Шуфрича адресованы, разумеется, внутренней аудитории, но смогут вызвать резонанс только у радикально настроенных патриотов, отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня"

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Понятно, что все это хорошая мина при плохой игре, и обращения в международные суды ничего не дадут — тем более что сегодня престиж международного права подвергается сомнению, напомнил эксперт. Достаточно того, что авторитет той же ООН постоянно подрывается США