Прилепин: Вместо Горловки Украина получит море слёз

Вооруженные силы Украины получили приказ очистить Горловку от бойцов Донецкой народной республики для дальнейшего наступления на столицу ДНР. По мнению источника издания «Страна.ua» в штабе Операции объединенных сил, ополчение ДНР без боя сдаст Горловку, так как «погибать там нет смысла».

Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин в эфире НСН заявил, что украинским силовикам не удастся реализовать свои планы.

«На горловском направлении они (бойцы ВСУ — прим. НСН) уже который день устраивают провокации, ведут обстрелы. Для них это стратегически важная цель и они хотели бы ее захватить. Справятся ли они с этим? Я не уверен. Никто ничего не будет сдавать. Мало ли, что они говорят. Они уже четыре года говорят, что мы все сдадим, однако до сих пор никто ничего не сдал и сдавать не собирается. Я думаю, много будет слёз на Украине», — считает Прилепин.

Источник в штабе Операции объединенных сил также сообщил украинскому изданию, что ВСУ формально не нарушают минских договоренностей, так как высоты вокруг Горловки относятся к так называемой «серой зоне».