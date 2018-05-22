Киев и Москва могут совершить обмен

Киев может обменять Вышинского на Сенцова

«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — цитирует слова представителя МИД украинский Пятый канал.

Позднее она уточнила, что главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключенных.