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Киев и Москва могут совершить обмен
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Киев может обменять Вышинского на Сенцова 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Reuters
Украинские власти готовы рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — цитирует слова представителя МИД украинский Пятый канал.
Позднее она уточнила, что главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключенных.
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан СБУ в Киеве 15 мая по обвинению в госизмене. Суд Херсона арестовал его на 2 месяца.
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