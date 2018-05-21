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Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США
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Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На линии соприкосновения в Донбассе заметили флаг США. Об этом сообщил в Twitter журналист Семен Пегов.
Американский флаг был замечен на позициях вооруженных сил Украины. Журналист предположил, что с ВСУ работают американские военные инструкторы.
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«По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», — написал Пегов.
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