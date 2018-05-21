Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США 

На линии соприкосновения в Донбассе заметили флаг США. Об этом сообщил в Twitter журналист Семен Пегов.
Американский флаг был замечен на позициях вооруженных сил Украины. Журналист предположил, что с ВСУ работают американские военные инструкторы.
>> ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Флаг США на позициях ВСУ. Снято на днях. pic.twitter.com/nPzT2wlwLA— Семён Пегов (@PegovSem) 21 мая 2018 г.
«По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», — написал Пегов.