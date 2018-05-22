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Решения Порошенко по СНГ вступают в силу
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Киев опубликовал указ о прекращении действия для Украины договоров СНГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия для Украины некоторых договоров, заключенных в рамках СНГ.
Указом вводится в действие решение украинского СНБО от 2 мая «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», сообщается на сайте президента страны.
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Проконтролировать исполнение указа поручено секретарю СНБО Александру Турчинову.
«Указ вступает в силу со дня опубликования», — говорится в тексте документа.
В мае Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.
Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.
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Комментарии6  Ещё 4 источника 
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