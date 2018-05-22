Решения Порошенко по СНГ вступают в силу

Киев опубликовал указ о прекращении действия для Украины договоров СНГ

Опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия для Украины некоторых договоров, заключенных в рамках СНГ.

Указом вводится в действие решение украинского СНБО от 2 мая «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», сообщается на сайте президента страны.

Проконтролировать исполнение указа поручено секретарю СНБО Александру Турчинову.

«Указ вступает в силу со дня опубликования», — говорится в тексте документа.

В мае Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.