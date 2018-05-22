В ДНР возобновились бои

В районе города Горловка в Донбассе после непродолжительного затишья возобновились бои между украинскими войсками и бойцами Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В районе населенного пункта Гольмовский (север Горловки) враг потерял пять убитыми, а также один миномет. И в районе поселка Чигари (к западу от Горловки) украинские террористы вывезли 13 двухсотых (убитых, — прим. «Ленты.ру») и более 20 раненных», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что со стороны ДНР один ополченец погиб и двое получили ранение. Еще три человека попали в плен.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил (ООС), с украинской стороны погибли два бойца из 24-й отдельной механизированной бригады и девять получили ранения. По сообщению украинской стороны, на стороне ополчения ДНР погибли 15 и ранены 13 человек.

По итогу двух дней боев стороны остаются на ранее занимаемых позициях.

Вооруженные столкновения в районе Горловки продолжаются с понедельника. Эти бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. По данным «Страны.ua» это связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка