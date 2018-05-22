Ещё
В ДНР возобновились бои
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР возобновились бои 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В районе города Горловка в Донбассе после непродолжительного затишья возобновились бои между украинскими войсками и бойцами Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«В районе населенного пункта Гольмовский (север Горловки) враг потерял пять убитыми, а также один миномет. И в районе поселка Чигари (к западу от Горловки) украинские террористы вывезли 13 двухсотых (убитых, — прим. «Ленты.ру») и более 20 раненных», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
>> Названы причины "ада" под Горловкой
Он добавил, что со стороны ДНР один ополченец погиб и двое получили ранение. Еще три человека попали в плен.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил (ООС), с украинской стороны погибли два бойца из 24-й отдельной механизированной бригады и девять получили ранения. По сообщению украинской стороны, на стороне ополчения ДНР погибли 15 и ранены 13 человек.
По итогу двух дней боев стороны остаются на ранее занимаемых позициях.
Вооруженные столкновения в районе Горловки продолжаются с понедельника. Эти бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. По данным «Страны.ua» это связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка.
Как сообщил источник издания в штабе ООС, вооруженные силы Украины рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы в последствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии8  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США пригрозили закрыть небо для России258
F-35 впервые применили в бою164
Тест: Сможете ответить на школьные вопросы?32
Россиян ждет новый виток роста цен194
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены154
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение