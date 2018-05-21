Украина бастует по-итальянски

Украину охватили крупные забастовки, которые могут обрушить экономику страны

Первыми «итальянскую забастовку» начали работники предприятия «Локомотивное депо Кременчуг» регионального филиала «Южная железная дорога».

Суть «итальянки» заключается в отказе работать на неисправном оборудовании, без соблюдения всех формальных норм техники безопасности. Фактически «итальянская забастовка» — это просто работа по правилам, которую впервые применили итальянские летчики и железнодорожники в начале XX века.

Эту тактику взяли на вооружение и работники украинских локомотивных депо. Они утверждают, что подавляющее большинство локомотивов неисправны и не подлежат эксплуатации. Работники депо Кременчуга просто составили акты на локомотивы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям и угрожает жизни и здоровью рабочих и пассажиров, действуя согласно инструкциям, где указано, что локомотивы в таком состоянии не должны выезжать на линию.

Полтавы, Синельниково и Здолбунова. Соответствующее сообщение обнародовал председатель Свободного профсоюза машинистов локомотивного депо «Кременчуг» Сергей Москалец, объявив «месячник охраны труда». Вскоре к акции присоединились железнодорожники еще нескольких локомотивных депо разных городов Украины: Дарницы (Киев), Тернополя , Коростеня, Мироновки «Укрзализныця» потверждает факт забастовок сотрудников нескольких депо компании в разных областях Украины.

Железнодорожники выдвигают 5 основных требований: поднятие заработной платы работникам «Укрзализници» до европейского уровня; возвращения возможности досрочного выхода на пенсию по выслуге лет (которую недавно отменила Верховная Рада ); приведения подвижного состава к техническим условиям эксплуатации; отставка нынешнего руководства «Укрзализници» и восстановление отмененных «прибыльных» маршрутов, в частности, на московском направлении.

«У нас минимальная зарплата — это «минималка», которая есть в Украине, но большинство железнодорожников получает 3 тыс. грн. Слесари, которые ремонтируют эти электровозы, получают 6-7 тыс. грн, машинисты — до 12-13 тыс.», — заявил Сергей Москалец, подчеркивая, что их акция бессрочная.

Затем к «итальянской забастовке» присоединились работники криворожского комбината «Arcellor Mittal», отказавшись работать на неисправной технике. Как сообщил Юрий Самойлов, представитель профсоюза предприятия, после начала «итальянской забастовки» на «Укрзализныце» в Кривом Роге акцию начали поддерживать на предприятии. К тому же, по его словам, локомотивы, обслуживающие меткомбинат, не ремонтировались более 25 лет, что делает их фактически опасными для жизни.

«Рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», — говорится в заявлении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает всё производство на предприятии: доставляет сырьё и вывозит готовую продукцию, «итальянка» уже остановила мартеновский и конвертерный цехи.

Как сообщает представитель Независимого профсоюза горняков Украины Николай Моряков:

«Тепловозы сняли с линии, загнали в боксы для ремонта. Ремонт типа сделали и сказали ехать работать. Однако рабочие уехали, а потом вернули тепловозы в депо. Нет автобуса, чтобы довезти крановщиков на рабочие места. Концентрата, который нужен для работы предприятия, осталось на полтора дня. Добычи нет. Останавливается дробильная фабрика 1 и 2, так как нечего дробить. Вывозить продукцию нельзя, потому что кто его потянет? Подключаются другие цеха: обсуждают это мартеновский и конвертерный цехи. Они планируют сесть и сидеть, пока в их подразделениях не устранят угрозу для жизни и здоровья окружающих».

По его словам они не раз предупреждали руководство комбината о невозможности работать на неисправном оборудовании, но владельцы предприятия отказываются вкладывать средства в модернизацию и ремонт оборудования, в результате чего страдают рядовые работники.

«Вы приобрели завод, вы должны были его реконструировать и модернизировать! Почему вы на наши плечи перекладываете все проблемы?», — говорит Николай Моряков, обращаясь к руководству «Arcellor Mittal».

Руководство предприятия «Arcellor Mittal» в ответ пугает техногенной катастрофой и называет забастовку незаконной.

«Такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы. Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Итальянка» уже начала сказываться на состоянии украинской экономики. Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики 16 мая заявил об огромных убытках, вызванных забастовкой:

«У меня есть свежие данные. Только за один день предприятия Кривого Рога потеряли $2,5 млн экспортной выручки. Это очень много, это треть суточного производства».

Кроме того, по его словам, с каждым днем потери ГОКов нарастают как «снежный ком». За три дня забастовки, металлурги не смогли отправить 17 железнодорожных маршрутов или 63 тыс. тонн железорудного сырья. Если «итальянка» будет продолжаться, то может обвалиться курс национальной валюты.

«Если такая тенденция продолжится, то от забастовки пострадает не только металлургический комбинат. Это отразится на всей экономике страны. ГОКам придется снизить производство и вывести в простой минимум треть сотрудников. Естественно, сократятся поступления в бюджеты разных уровней, плюс недопоступление валютной выручки ударит по курсу гривны», — заявил глава ФМУ.

Заместитель главы Конфедерации железнодорожников Украины, Петр Дулей тоже заявляет о возможных катастрофических последствиях для всей украинской экономики.

«Уже сегодня на «АрселорМиттал Кривой Рог» остановлен транспортный цех, не отгружается готовый прокат. А завтра будут остановлены доменные печи. Если правление «Укрзализныци» не пойдет на контакт, то завалится часть украинской экономики, остановятся все транспортные ж/д артерии нашей страны», — заявил Петр Дулей.

Тем не менее, стоит отметить, что требования работников вполне обоснованны. Ежедневно работая на неисправном оборудовании, они подвергают опасности свои жизни. В данном контексте следует напомнить, что несчастные случаи на «ArcelorMittal Кривой Рог» происходят регулярно. Так, например, 3 марта на предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» произошел обвал кровли, в результате чего погиб 25-летний рабочий. Часть работников определенное время отказывались приступать к работе и заходить в производственные помещения. По мнению профсоюзов предприятия, трагедия произошла из-за экономии средств на технике безопасности. В прошлом году на этом же предприятии произошел обвал железобетонного перекрытия кровли в здании, в результате чего погибла сотрудница завода.

Затем 29 апреля этого на «ArcelorMittal Кривой Рог» при запуске прошедшей капитальный ремонт крупнейшей доменной печи №9 произошли сбои, в результате чего вылилось 40 тонн расплавленного чугуна и исключительно благодаря «везению» эта авария не привела к гибели людей.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать на большинстве украинских предприятий, так износ оборудования, помещений и инфраструктуры (преимущественно еще советского периода) достиг той критической точки, когда дальнейшее использование чревато гибелью людей. «Издыхающую лошадь» старой инфраструктуры нельзя бесконечно «подстегивать» — рано или поздно она просто упадет, а вместе с ней может обрушиться и вся украинская экономика.